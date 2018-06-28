政院、經濟部火力全開 砲打馬英九江宜樺能源政策

2018-06-28 14:35

〔記者李欣芳／台北報導〕前總統馬英九與前行政院長江宜樺近來質疑蔡政府2025年非核家園政策做不到。行政院發言人徐國勇、經濟部次長曾文生今天在行政院院會後記者會火力全開，反駁前朝的能源政策。

徐國勇表示，根據馬政府時代通過的「環境基本法」，以及「電業法」，包括核一核二核三，台灣核電廠必須在2024年全部除役，因此，「2025非核家園不是強迫去形成，而是自然形成的！」。

徐國勇質疑馬英九與江宜樺，故意省略環境基本法等問題，這是不對的。他並強調，明年以後供電目標為備用容量率15％、備轉容量率10％，所以明年不會缺電。

馬英九日前接受平面媒體專訪，主張核一、二、三都延役，核四啟動，有足夠的電再來培養綠能，「以核減碳養綠」，他表示，在能源配比上，蔡政府規劃2025年綠能20%，核能0%、氣電50%、煤電30%，他則主張綠能10%、核能20%、氣電30%、煤電40%。

江宜樺也接受平面媒體專訪，質疑蔡政府的政策太過躁進，蔡政府主張2025年廢核的能源配比是「做不到的」，他在委託專家研究後主張，在2025年能源配比為燃氣40%、燃煤30%、核能與再生能源各15%。

曾文生今天更是猛轟前朝的能源政策，指其最後就是要回到核電。他說，2011年3月11日發生福島核災，馬英九2011年11月3日召開記者會，若2016年核四商轉，核一就會停止運轉，核一、核二、核三不延役。

曾文生解釋，2025非核家園的意義是，核三2號機使用到2025年5月，滿40年使用年限不延役，台灣就自然進入非核家園。曾文生大聲反問：「這是躁進政策嗎？」。

曾文生說，2014年4月，前行政院長江宜樺對外宣布，核四在安檢後封存，於是台電在2015年7月1日，台電安檢後核四封存三年，今年7月1日封存到期。