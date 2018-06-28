國防部處分書搞錯地址、寄錯人 國防部致歉

國防部寄發處分書，傳出有寄錯地址的問題。（林為洲國會公室提供）

2018-06-28 14:14

〔記者鄭鴻達、涂鉅旻／台北報導〕軍人年金改革法案甫於上週完成三讀，並預計在7月1日上路，但國民黨立委林為洲接獲陳情爆料指出，國防部寄發的「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，竟搞錯地址、寄錯人，且經當事人試算後，發現有級職算錯的狀況。

國防部表示，部分收件人地址因系統匯出時產生跳格誤差，導致部分收件人與地址不符，當事人如收執非本人之通知函件，請退回郵務人員或原寄發郵局，造成不便，特此致歉。

軍人年改即將上路，但林為洲於臉書發文，痛斥「國防部太離譜，重要的年金重新計算單還能寄錯！」表示該團隊接獲許多退伍軍人陳情，指國防部寄發的「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，有搞錯地址、寄錯人的狀況。

林為洲接著說，在經過當事人試算後，卻發現有級職算錯、導致退休金縮水的情況。他說，目前已寄發12萬份，國防部在匆忙下出現如此嚴重錯誤，讓已退休者人心惶惶，他已要求國防部重寄，並開記者會說明。

國防部表示，現正由內政部戶政司再次協助進行地址資料校對，並同時進行系統資料除錯，針對地址資料有誤的函件，將於修正後重新寄發。

國防部也說，已收執通知函的袍澤，如對內容有相關疑問，歡迎去電諮詢，電話如下：

國防部 02-23116117 轉637120-23

陸軍司令部 03-4792111 轉339256-60

海軍司令部 02-25333181 轉682918-20

空軍司令部 02-25321610 轉 674166-69