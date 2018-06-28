酒駕率高肇因交通建設不足？ 陳金德:中央欠宜花東太多

2018-06-28 13:36

［記者林敬倫／宜蘭報導］法務部長邱太三昨指出，最新統計顯示酒駕收容人數最多的縣市是宜蘭縣，這與基礎交通建設是否充足有關，經濟、階級、區域不平等也都是造成酒駕的原因；宜蘭縣代理縣長陳金德今受訪時指出，謝謝部長點出東部的困境，他呼籲中央支持東部提出的交通建設，已經欠宜、花、東太多。

法務部長邱太三昨天指出，根據矯正署統計，目前酒駕收容人數第1名是宜蘭，第2、3名為花蓮、台東，且酒駕最多的是機車，凸顯經濟上、區域上的不平等，他更指出，基礎交通建設是否充足，與酒駕人數多寡有直接相關，深夜沒公車可搭，酒駕比例自然會偏高。

陳金德金受訪時指出，感謝部長對東部的處境，提出公平講法，東部不只交通建設缺乏，經濟發展也落後西部，他呼籲中央政府相關部會，對於資源分配辦法，應該更改，例如現行的中央統籌分配稅款分配到各縣市的辦法，是依據各地的經濟發展高低來決定多寡，但這應該改，經濟發展不好的地區應該要分到更多經費，否則會造成富者越富、貧者越貧的現象。

陳金德表示，講到交通建設，他再次呼籲中央應該重視東部人對交通的渴望，例如蘇花改列入東澳、南澳隧道、鐵路高架、北宜直鐵、台鐵火車班次頻率提升及縣內相關的交通設施等，中央已經欠宜、花、東太多。

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