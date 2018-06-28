柯頻砲轟中央 姚文智抱屈：像啞巴吃黃蓮

2018-06-28 13:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智與北部黨籍立委昨晚共同前往總統官邸，接受總統宴請，姚文智今早受訪時轉述席間的談論對話，他表示昨天參與的是北北基宜的立委，就該區選情進行意見交換，總統期盼立委能在政策協力合作，話鋒一轉，姚不滿柯文哲頻頻炮打中央，不僅害了北市爭取前瞻預算比例非常少，中央協調包括世大運7、80億元經費，轉身卻又聽到柯砲轟，讓人感覺到啞巴吃黃蓮。

在總統官邸接受總統宴請，姚文智也跟第一寵物「蔡阿才」合照互動。媒體好奇阿才怎麼沒跑掉？姚文智笑答，「對啊，我有養貓啊！」總統有兩隻貓，第一寵物「蔡想想」溜煙跑掉，阿才很乖，應該知道他是愛貓人，所以沒有設防，總統還沒有到的時候他跟阿才玩。

對於總統宴請北部立委是否有提出徵詢與需求？姚文智指出，北北基宜四個地方有其地緣因素，北北基是首都圈的一部分，首都圈有些政策需要整合。民進黨立院黨團作為改革發動機，要站上第一線與民眾溝通，所以大家應互相支援。

媒體問及是否有有提到北市選舉相關議題？姚表示，最主要還是改革要與民眾溝通，讓民眾了解民進黨執政兩年，蔡總統所領導的改革團隊，這些整體的改革與地方大小事的關係。他也提到，小英政府以及立法院、其他許多參選人等，都受到假新聞報導扭曲的困擾，要有更多說明與即時的反應。

姚文智指出，台北市當初爭取前瞻基礎建設計畫時，未把握時機爭取更多公共建設預算，未來能否透過選舉，再爭取、再協助台北市獲得資源，這就是政策上的支援，他話鋒一轉批評，柯市長忙著舉手砲打中央，卻害了台北市爭取前瞻預算比例非常少，作為立委與參選人，他未來將持續爭取與努力。

他強調，台北作為首都，本來就應與中央合作無間，但這一、兩年柯市府都沒做到，好多次柯市長私下的會談，與中央協調包括世大運7、80億的經費與幫忙，但一轉身又聽到柯市長砲轟，讓人感受到啞巴吃黃蓮。