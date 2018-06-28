向機車族喊話 李應元：要改善支氣管請你改善你的排氣管

2018-06-28 13:31

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院修正通過空污法，明定環保署得加嚴老舊交通工具排放標準，近來網路散發大量謠言指出，政府要消滅車齡10年以上機車，環保署長李應元今天澄清說，二行程老舊機車經檢驗合格仍可繼續使用，所謂10年以上的老舊機車不能騎，將有多達幾百萬輛，這不是事實。

李應元說，政府是以獎勵補助等方式，鼓勵民眾汰換二行程機車，希望大家共體時艱，他並向二行程老舊機車族喊話說：「要改善支氣管，請你改善你的排氣管！」。

行政院秘書長卓榮泰昨已在民進黨中常會澄清說，有網路謠言說政府要消滅10年以上機車，但其實只要通過檢驗，就可以上路。

李應元今天也在行政院院會後的記者會上，進一步澄清。

李應元說，93年以後 就不能生產二行程機車，二行程機車已由470萬輛降到目前只餘90萬輛。

行政院長賴清德主持院會時表示，空污法修正通過，賦予環保署及地方政府更多的執法權力，但也意味政府要承擔更多的責任，來解決空污問題。後續，相關配套措施以及子法修訂等工作，請環保署加速辦理，以完善相關法制與行政整備作業。

賴揆說，法案修正後所涉及各部會及地方政府的應辦事項，也請本於權責積極辦理，至於外界對於空污法修正內容的疑慮，請環保署持續向大眾說明，以釐清各項誤解。