法學博士陳偉杰 參選新北市議員

2018-06-28 13:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕年底選戰逼近，國民黨新北市議員第一選區（淡水、八里、三芝、石門區）因現任議員蔡葉偉放棄爭取連任，提名席次一直懸缺，讓黨內傷透腦筋，經協調，市黨部提名審查小組26日通過徵召39歲的法學博士陳偉杰參選，將搶攻年輕選票。

陳偉杰為國立台灣師範大學政治研究所博士，曾任國策顧問劉盛良辦公室顧問、立委林德福國會辦公室助理，現任國民黨新北市青工會總會長、國民黨中央黨部新媒體部副主任，今年曾參加永和區議員黨內初選，但考量整體情勢，初選未結束即宣布退選，引發熱議。

陳偉杰今天受訪表示，淡海新市鎮近年約有6、7萬的人口進駐，多為年輕族群，他從2005年起在大學任教，目前也在開南大學擔任助理教授，與年輕朋友接觸機會多，自然能了解新一代的想法。

不過，現在才要開始從頭經營地方，起步似乎有點晚。陳偉杰說：「只要有心，一定來得及。」他希望以政見、議題為主軸，爭取選民認同，身為3個孩子的爸，也會特別關注孩子的托育、就學、青年朋友的就業問題。

第一選區除了無黨籍市議員蔡錦賢、國民黨市議員鄭戴麗香2位老將外，還有32歲民進黨現任議員鄭宇恩、不到30歲的前新北市議員之子呂孫福參戰，將形成另一個年輕族群的戰場，讓選戰增添可看性。