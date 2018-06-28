獨家》淪婦聯會會計部？ 黨產會約談汲宇荷改善

黨產會昨（27）日正式約談婦聯會副秘書長汲宇荷，要求婦聯會應改變作業方式，並樽節相關支出，圖為婦聯會美齡樓。（記者陳鈺馥攝）

2018-06-28 12:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會被行政院黨產會認定國民黨之附隨組織，並凍結名下所有資產後，屢想動支不必要開銷，將未來應歸還國家的勞軍捐花掉，「想到什麼就申請什麼」，造成黨產會委員會議變成「婦聯會會計管理部門」，黨產會昨（27）日正式約談婦聯會副秘書長汲宇荷，要求婦聯會應改變作業方式，並樽節相關支出。

據了解，近幾個月來，婦聯會印明信片、辦活動或想捐款都會向黨產會請款，無論金額大小、是否為必要支出，皆一件一件申請，但相關資料格式、內容說明常掛一漏萬，徒增黨產會業務困擾。

「討論案幾乎是婦聯會用錢申請！」官員表示，黨產會委員都是法律界、財經領域專業權威人士、台灣大學、政治大學教授，結果開會要浪費時間討論是否核准婦聯會印明信片等事，壓縮討論正事時間，全體委員便決議授權黨產會派代表與婦聯會高層溝通，要求調整不恰當作業方式。

有鑑於領了優退方案的會計室主任陳菡英已離職，黨產會昨日下午約談副秘書長汲宇荷；她依婦聯會高層專車接送傳統，乘坐婦聯會公務車赴官署說明，並向抱怨黨產會拖延及不核准申請。

黨產會則要求婦聯會撙節開支，相關不必要活動開支都須減少，並告知同意核准婦聯會要捐救護車給榮民之家的申請。

黨產會委員也表示，婦聯會前主委辜嚴倬雲對婦聯會管錢方式，就是將婦聯會的錢當成她家的錢，捐給辜家相關基金會相當大方，對員工及一般支出非常摳，所以婦聯會員工向來不敢編列太多錢，婦聯會來申請的單據不是大額金錢，但一一件小筆零碎的請款，不符合相關規定，已要求婦聯會必須改善。