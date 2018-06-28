致公黨發布民調 過半民眾支持年金改革

2018-06-28 12:49

〔記者蕭婷方／台北報導〕軍人年金改革本月廿日甫於立法院三讀通過、七月一日將正式上路。致公黨今發布最新民調，調查結果顯示，過半民眾認為年金改革具合理性；其中，依職業別來看，軍公教呈現正反意見拉扯，又以基層白領支持度最高，軍公教支持度也高於不支持者。

致公黨今天針對總統蔡英文和行政院長賴清德、將上路的年金改革、死刑存廢、農業議題發布民調調查結果，台灣大學政治系教授李錫錕、東華大學民族事務與發展系教授施正鋒、台灣師範大學政治學研究所教授范世平、中國文化大學政治系教授楊泰順出席。

民調顯示，對於剛三讀通過的軍人年金改革，五十二．三%的民眾認為修正內容具合理性，卅二．三%的民眾認為不合理，十五．四％無明確意見；對蔡英文政府的軍公教年金改革政策有四十六％民眾表示滿意，高於不滿意者的四十四．二％。

另外，有五十六．一％的民眾認為年金改革是考量國家財政及整體利益下不得不的調整，其中軍公教也有五十四．四％認為是不得不的調整，基層白領有六十八．一％贊同。

致公黨民調是委託趨勢民調股份有限公司製作，針對戶籍設於台灣卄個縣市，年滿卄歲民眾，在今年六月廿三日至廿五日晚間六點半至十點進行，採電話隨機抽樣方式進行，共完成一〇八三份有效樣本，信心水準九十五％，抽樣誤差為正負〇．三個百分點。