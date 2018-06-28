淡海輕軌怎麼來的？蘇辦：幫侯打選戰該先google

淡海輕軌引起民進黨新北市長參選人蘇貞昌辦公室與新北市政府捷運局間的論戰。（資料照）

2018-06-28 12:30

〔記者何玉華／新北報導〕淡海輕軌興建之始，引起民進黨新北市長參選人蘇貞昌辦公室與新北市政府捷運局間的論戰；捷運局趙紹廉今天指蘇貞昌在院長任內，沒有核定淡海輕軌，蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞說，請趙紹廉做個有記憶的人，不要睜眼說瞎話，要幫侯友宜打選戰也該先google（搜尋之意）。

蘇貞昌裁定「淡水輕軌一定要做，且即刻做」

黃韋鈞指出，交通部於2002年5月27日函覆台北市政府捷運局時，以政府財政問題為由，沒有核定淡海輕軌的興建；2006年11月23日，蘇貞昌以行政院長身分到淡水視察，當時的縣長周錫瑋也到場陪同，兩人雖隸屬不同黨派，蘇貞昌仍當場裁定「淡水輕軌一定要做，且即刻做」，才讓淡海輕軌的規劃作業重新展開。

黃韋鈞說，經建會隨即在2006年底，指定編列800萬的預算補助交通部高工局辦理淡海輕軌的可行性研究作業，並在2007年10月完成淡海輕軌可行性研究，蘇貞昌可說是讓淡海輕軌起死回生的重要推手，這些都是可以查到的公開資訊。

黃韋鈞反批，朱立倫在2010年選舉時提的「三環三線」四大承諾全數跳票，包含「未來十年每年將有一條捷運線完工」、「環狀線第一階段2014年、南北環2017年完工」、「捷運三鶯線、汐止民生線4年內開工」、「萬大樹林線2021年完工」等，8年的低執行力，沒有一項做到，趙紹廉不反思自己效率怠惰，還好意思出來噴口水？

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