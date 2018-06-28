柯P自誇「中華民國最有誠信」 王金平：有自信最好

前立法院長王金平28日接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2018-06-28 12:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台北市長柯文哲昨受訪自詡「我相信是中華民國最有誠信的（政治人物）」。對此，王受訪表示「他有這個自信最好」，但媒體追問是否接受柯自稱是最有誠信的人，王卻連說兩次不太了解柯，所以他無法置評。

柯文哲近期因兩岸論述發言頻頻惹議，為此柯兩度拜會王金平請益，拜會時王「提點」柯要建立信用，在「兩岸一家親」的發言不該前後反覆，否則如何讓人民信任？柯昨對此受訪時，自詡「我相信是中華民國最有誠信的（政治人物）」。

對此，王金平今出席國民黨第三屆國會青年體驗營「青島東很多派對」，會後受訪時，媒體問是否在建議柯要有誠信？他表示不是「建議」柯，是柯問他在立法院如何處理眾多事務，他就用這個回答柯。

媒體問柯如此自詡，是否訝異柯這麼自信？王金平淡然表示「他有這個自信最好」，他是將他的做法、想法告訴柯，新聞界要引述、延伸各種講法，他也沒有辦法，柯自認為是最棒、最守信的一位，當然有其自信。

媒體追問這樣很好嗎？是否接受柯自詡是最有誠信的人？王金平表示「對自己有自信是好事」，並連說「我是不太了解他」，所以他無法置評。

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