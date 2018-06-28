將官晉升提及年改 蔡英文：堅定達標

總統蔡英文、國防部長嚴德發出席「107年下半年陸海空將官晉任布達暨授階典禮」。

2018-06-28 12:12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文今日到三軍軍官俱樂部主持將官晉任典禮，她演說時除盼晉任者為國扛起更大責任，捍衛我國人民與自由民主之外，亦提及即將上路的軍人年金改革。她表示，歷來的政府想推動卻沒做到的改革，「我們堅定達成目標」，她也要感謝國防部等團隊，完成歷史性任務。

蔡英文表示，軍人年改使基金永續，軍人退休獲得保障。不過，國防部的挑戰不僅於此，面對快速變動的區域情勢，國軍責任更加重大。因此，她呼籲在場所有國軍幹部，切記國家的肯定與期待，為國家社會一起努力。

蔡英文也說，晉任者代表國家授階，是肯定才德和努力，以及從軍以來的傑出表現，除了晉任將官的自身努力與付出，背後更有家人陪伴與支援的力量，她除向晉任者表達誠摯恭賀，也代表國家感謝家人體諒和支持。

國防部長嚴德發則表示，晉任者會有如此榮耀，家眷為背後推手，因此他要求，晉任者在典禮之後，要好好陪伴家人，分享榮耀。

嚴德發也說，軍人全年無時無刻待命狀態，電話一響就要返回部隊救災、演訓，正因軍人長期為國為民奉獻，年金改革也考量軍人職業特殊性，因而獨立專案處理。相關法案三讀通過後，現役軍人都能獲得政府照顧安心服役，盼晉任者未來更恪盡職責，戮力戰訓本務。

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