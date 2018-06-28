基進黨怒轟國民黨選舉奧步 污衊代位求償

2018-06-28 12:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄氣爆代位求償官司一審判決後，國民黨民代及高市長參選人韓國瑜，大動作召開記者會，抨擊高市府的代位求償。對此，基進黨5位高雄市議員參選人，今天上午前往國民黨高雄市黨部前，呼籲國民黨勿汙衊代位求償制度。

基進黨5位市議員參選人「基五力」，包括陳信諭醫師（前鎮小港）、洪正（旗鼓鹽）、李欣翰（左楠）、陳柏惟（三民）、李雨蓁（鳳山），今天上午前往國民黨高雄市黨部前，抗議國民黨應立即停止謠言和選舉奧步。

「基五力」表示，受災戶並沒有任何權益的損失，呼籲國民黨勿汙衊代位求償制度，犧牲對災民體貼的制度。

陳柏惟強調，代位求償並不是高市府的創舉，而是基進黨在氣爆發生後，第一時間發表聲明，要求市府採用代位求償，讓受災民眾免除冗訴纏訟；且國民黨抹黑代位求償、要求國賠時，基進黨更到議會陳情要求市府務必堅持。

陳信諭怒批：「法院判決書清楚寫到，排水箱涵設置的驗收疏失，是造成氣爆的主要原因」。這是1991年發包興建的工程，是當時吳敦義市長任內的政治責任，但韓國瑜和國民黨民代竟出選舉奧步，作賊喊抓賊，政治操作企圖轉移焦點。

李欣翰表示：「若當時沒有採用代位求償制度，而採取國賠，受災戶仍無法獲得應有的補償，更別說安定生活和重建家園」。

他說，代位求償制度裡，善款是用借的，未來還是要還；受災戶從代位求償獲得賠償的錢，還比起法院判決賠償的多，高市府也沒有逃避該有的政治責任，法院認證的4成賠償，還是得編列預算付錢。

五位候選人並在現場演出了行動劇，比喻台灣民俗中說謊的人，應下拔舌地獄。