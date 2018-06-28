吳敦義因他挨諷「無主席」 王金平緩頰說...

2018-06-28 11:58

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨主席吳敦義，傳被認為缺乏對黨籍縣市長參選人奧援，並轉向立法院前院長、立委王金平求援，也導致吳被諷為「無主席」。王金平緩頰表示，吳「他有他的工作」，在幫忙協調各縣市方面，王也謙虛表示他只是幫忙其中一部分。

年底地方首長選情漸炙，因國民黨黨產遭凍結，導致黨內對黨籍縣、市長參選人奧援甚少，外傳許多人轉向王金平求援、尋求建議，而吳敦義也因此遭諷黨內「無主席」，吳更在被媒體問及此事時，一度憤怒爆粗口。

對此，王金平受訪時緩頰表示，「他有他的工作」，不一定都要讓外界了解，王大讚吳「領導國民黨也非常確實」，該做的事都極力推動，也用心投入黨主席的工作上。

在協調各縣市長選情，王金平謙虛地表示他只是幫忙其中一部分，黨祕書長曾永權、組發會主委李哲華等黨內人士，都可接受吳主席的指派或拜託進行協調工作，吳主席自己該出面也有出面，還是非常盡責的主席。

對於新竹縣長人選「拔洲風暴」，黨內中生代傳為立委林為洲抱屈，王金平表示，這方面吳主席一定有其顧慮、看法，吳還是希望國民黨能選得好，也希望新竹縣能繼續保有職位，一定有其依據，既然做了就尊重吳。

媒體問是否會建議吳敦義找林為洲聊聊，或是否會幫忙協調？王金平表示，相信吳主席會再善後處理，希望大家在吳主席領導下，共同團結合作、贏得年底選舉。

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