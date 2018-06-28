三軍六校聯合畢典維安 柯文哲： 喜事、不贊成在那陳抗

台北市長柯文哲出席台北車站特定區與北市府聯合防災演練，柯文哲聯訪。（記者王藝菘攝）

2018-06-28 10:54

〔記者黃建豪／台北報導〕因應總統蔡英文將出席國防大學政戰學院舉辦的三軍六校聯合畢業典禮，為避免再次發生陳抗事件，台北市政府原先安排架設拒馬，一度引發爭議後改為只設柵欄，但也讓台北市長柯文哲挨批「陷蔡總統於不義」。柯文哲上午再次談論此事則稱，畢業典禮是人家的慶典， 他個人不贊成選擇這種場合做陳抗地點。

蔡英文去年出席國防大學三軍六校聯合畢業典禮，警方就曾在中央北路上布置拒馬，但當時仍有反年改民眾突破封鎖線跑入車道，試圖丟鞋抗議，雖遭維安人員攔阻，但一度使得總統車隊暫停。為避免事件重演，北投分局原安排於國防大學400公尺外的文化國小附近設陳抗區，還協調文小結業式延後舉辦，引起輿論反彈後，才放寬管制。

柯文哲上午出席台北車站聯合災防演習，事前受訪被媒體問及，關於國防大學聯合畢業典禮的管制，將拒馬放寬為柵欄是否有幫助？柯回應，柵欄只是維護交通，其實他昨天想了一下，覺得人民還是有陳抗的權利，但人家三軍六校聯合畢業典禮是慶典或喜事，去鬧場覺得還是不太洽當，就像曾在世大運期間發生的抗議事件一樣。

柯文哲接著說，如果抗議是在立法院，反正陳抗還是人民的權利，但人家在畢業典禮，特別是軍校聯合畢典，他個人不贊成選擇做陳抗地點，他怕反而會激起反感。

至於這次事件是否傷及蔡英文形象？柯文哲表示，最後整個計畫的統籌，還是國安局在負責