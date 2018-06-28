盧秀燕喊停止中電北送 結果北送最高峰竟是在胡志強任內

2018-06-28 10:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕主張停止中電北送，中部民進黨立委今天共同召開記者會，說明今年台中市長林佳龍大砍中火用煤許可量後，中火發電量只能供中部使用，根本沒有餘裕可以北送。民進黨立委張廖萬堅說，中電北送最高峰是在國民黨籍的前台中市胡志強任內。

國民黨台中市長參選人盧秀燕20日指出，台中空氣差，中部火力發電廠卻一年常態火力全開，她主張停止中電北送（中部發的電送到北部）。

對此，民進黨立委張廖萬堅今天於立法院召開記者會，質疑台電沒有充分揭露資訊，導致有心人士企圖在選舉期間炒作「中電不北送」，不僅無助於改善中南部空氣，也傷害國家整體能源政策。

張廖萬堅也說，國民黨參選人消費空汙議題，還說當選後要停止中電北送，姑且不論這不屬於地方政府權限，其實中部發電量消減，今年燃媒總量最多只能用1600萬噸，推估中火發電量今年只剩下395.2億度電，中火發電量會創下歷年來最低，中部電力要加上其他水力、太陽能等等才會夠，根本不足以北送，「中電北送是假議題，數字都會說話。」

張廖萬堅說，中火生媒使用量、發電量最高是103年國民黨的胡志強市長任內，國民黨執政的時候不斷蓋電廠，現在當了在野黨，卻去圍電廠，質疑能源政策。

黃國書說，過去的確有中電北送，103年國民黨胡志強執政時，中火火力全開，燒了1839萬噸媒，發電達449.91億度電，也是近年來中電北送的高峰，為何當時都不講話？台中市政府在林佳龍擔任市長後，率先通過相關條例，中火的燃煤和發電量都已經減量。

彰化縣立委黃秀芳說，空汙議題要共同面對，台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷都很努力改善，中火和台化的污染排放都大減。

民進黨立委林靜儀說，2014年林佳龍上任後，停用高汙染的BRT車，也要朝著電動公車方向發展。國民黨說中火全年火力全開，台電都很清楚，電力最吃緊就是夏天，冬天對於電力需求沒有這麼大，為什麼會需要電廠火力全開？國民黨還在炒作冬天的空氣汙染是因為火力發電廠。台中市的汽油使用量是全台灣最高，所以我們要求中火降載，減少公共運輸系統的汙染。

台電代表指出，電的調度要區域互相融通，確保大家都有電用。張廖萬堅希望，台電應該充分公開資訊，避免謠言和炒作傷害國家能源政策。