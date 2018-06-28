中國抗議日媒報導「違反一中」吳釗燮批：干預別國新聞自由

日本「產經新聞」報導專訪外交部長吳釗燮，吳釗燮呼籲台日進行安全保障對話，以因應中國的軍事壓力與威脅。中國駐日使館向產經抗議，指報導主張台獨。（圖擷自產經新聞網站）

2018-06-28 09:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮接受日本媒體訪問時，呼籲台日進行安保對話，以因應中國威脅；中國駐日大使館昨向日媒強烈抗議，指其報導違反「一中原則」。吳釗燮今天強烈批評中國此舉說，中國不但不容忍國內新聞自由，甚至干預亞洲新聞最自由之兩個國家的言論自由，「讓人咋舌」。吳釗燮也說，中國強烈反對此報導，「表示我們做了正確的事情」。

日本「產經新聞」27日刊出我外交部長吳釗燮專訪報導，吳釗燮在訪問中說，中國軍機若南下宮古海峽、從台灣、巴士海峽北上，將對日本構成威脅，因此日本、台灣的安全保障密不可分，希望就安保領域上的問題與日本交換意見，進一步加強台日關係因應。

針對前總統馬英九政府接受「一個中國」原則的「九二共識」，兩岸關係獲得改善，吳釗燮也對「產經」表示，台灣不受中國統治，中國限縮「一個中國」原則的解釋空間，台灣人民無法接受。

但此報導引發中國強烈抗議。中國駐日大使程永華向「產經」提出抗議，指「台灣是中國的一部份」，報導主張台灣獨立，中國強烈反對。中國駐日使館表示，「產經」的報導違反當初在北京設立中國總局時所同意，報導需符合「一中原則」與中日聯合聲明等精神。

吳釗燮今天上午對於中國的抗議舉動表示詫異。吳釗燮批評，中國這個威權專制的國家，不但沒有容忍其國內新聞與言論自由的空間，甚至進一步干預亞洲兩個最民主、新聞最自由的國家的新聞與言論自由，讓人咋舌。

吳釗燮也說，這更顯示中國威脅民主與自由價值，他呼籲理念相近的國家更應該團結起來，阻止這種趨勢的蔓延。他也表示，中國強烈反對媒體對他的訪問報導，「就表示我們做了正確的事情」。