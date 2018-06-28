財團法人法三讀》電協、郵協當年接收日產 優先追回宣告國有

2018-06-28 07:17

〔記者李欣芳、陳宜加、林菁樺／台北報導〕立法院昨三讀通過「財團法人法」後，政府將可對政府捐助的166家財團法人採高密度管理。列管對象包括蔣經國基金會，接收日產的電信協會、郵政協會及中技社等，黨政高層並表示，比較急迫性的是要追回電協、郵協當年接收的日產，宣告為國有。

2年前已捐贈國庫多筆資產

三讀條文設有日產接收條款，明定政府在民國34年8月15日之後所接收的日本政府或人民財產，並以該財產捐助成立之財團法人，也視為公辦財團法人；原應由我國政府接收而未接收之日本政府或人民所遺留財產，捐助成立之財團法人亦同。

電協、郵協承接日治時期「財團法人台灣遞信協會」與「遞信職員共濟組合」資產，擁有大批土地資產。黨政高層說，像電協、郵協當年直接接收日產，在尚未宣告為國有之前，就轉為電協與郵協所有，這些都屬於國產，在「財團法人法」三讀通過後，就可處理。

交通部郵電司長王廷俊表示，郵協、電協早已視為由政府捐助的財團法人，目前兩協會均修訂章程，並由交通部指派過半官派董監事，確實受政府監管。

兩協會並已於105年經董事會決議通過，郵協將95筆土地、1筆房屋，近17.4億元房產捐贈國家，電協將141筆土地、3筆房屋，約10億元的房產捐贈國家，將是第一批歸還國庫的資產。交通部已要求兩協會持續清查、檢討名下資產。

不過，王廷俊表示，由於郵政工會質疑董事會決議無效，提起告訴，一審判交通部勝訴，工會再上訴，二審結果近期將宣判，待司法程序完成再辦理捐贈。現有法源依據，將更具公權力促使轉型。

兩協會仍有政策任務 不會解散

交通部政次王國材則說，郵政協會、電信協會仍有一些政策任務，像是兩岸交流及國際合作，因此不會解散。

至於新通過的「買回條款」，王廷俊表示，交通部早已直接監管，沒有買不買回的問題，不過，未來有法源依據後，交通部可望更有公權力加強管理。

台灣糖業協會（糖協）也是接收日產而成立的財團法人，持有多筆土地，資產至少有2、39億元，但過去一度被藍營退休官員變更章程而長期把持，讓經濟部與台糖力追公產長達16年，直到2016年才又重回台糖管理。