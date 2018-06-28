加強我戰力 美售台36輛AAV7A1型兩棲突擊車

外媒報導引述美國國防部指出，將出售36輛AAV7A1型兩棲突擊車給台灣，這項總價8360萬美元（約新台幣25.5億元）的合約交由英國航太系統公司（BAE Systems）負責，預計將會在2020年7月完成。圖為AAV7型兩棲突擊車。（資料照）

2018-06-28 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導引述美國國防部說法，美方將出售36輛AAV7A1型兩棲突擊車給台灣，這項總價8360萬美元（約新台幣25.5億元）的合約交由英國航太系統公司（BAE Systems）負責，預計將會在2020年7月完成。

美國國防部在22日公布與英國航太系統公司的合約內容，《國防郵報》（The Defense Post）23日率先報導將出售給台灣的消息，《防衛部落格》（Defence Blog）和《詹氏防衛週刊》（Jane's Defence Weekly）26日報導美國國防部的說法，證實這項軍售案。

報導提到，合約中包括30輛AAVP7A1型運兵車、4架AAVC7A1指揮車、2架AAVR7A1救濟車，並且還必須支援與測試裝備、備件、刊物、訓練、工程服務、後勤與其他必要的技術支援等。美國國防部表示，所有的工作都將在賓州約克（York）進行，預計將在2020年7月22日前完成，締約當局則是美國弗吉尼亞州寬提科（Quantico）的美國海軍陸戰隊系統指揮部（US Marine Corps Systems Command）。

《詹氏防衛週刊》報導，AAVP7A1型運兵車一旦交付台灣國軍，很可能會供海軍陸戰隊使用。其實早在2003年，台灣就向美軍採購54輛AAVP7A1型運兵車，汰換在台服役超過半世紀、外號「水鴨子」的LVTP5系列兩棲戰車。