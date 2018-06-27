修空污法惹怒網友狂洗板小英臉書 環保署澄清滅火…

2018-06-27 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕立法院近日三讀通過《空氣污染防制法》修正案，加嚴管制出場10年以上交通工具的排放標準，引發外界反彈，網友為此紛紛灌爆總統蔡英文、行政院長賴清德及立法院長蘇嘉全的臉書，其中，蔡英文昨日晚間臉書貼文的留言數更超過2700則，環保署則澄清，有關「2030年汰除全部燃油車使用」屬刻意誤導，意圖引起車主不必要的恐慌。

立法院院會25日三讀通過修正空氣污染防制法，明定環保署得加嚴出廠10年以上的交通工具排放標準，超過應檢驗日半年未定檢，最高可處新台幣6萬元罰鍰，屆期未改善可註銷牌照，希望促使民眾更換或安裝有效污染控制系統，改善車輛污染排放情形。

不過，網路上有許多網友大表反彈，紛紛到總統、閣揆、立法院長等人的臉書留言洗板，怒嗆「只對人民開刀，為什麼官員都有配車？」、「砍民生用車來抵換工廠排放，錯誤的政策比貪污可怕無誤，誰禁燃油就廢你票」、「栽贓老車誣蔑我的回憶不行」，甚至連「爆料公社」版主也發文質疑，「你知道很多弱勢族群買不起電動機車、電動汽車嗎？很多偏鄉的地方根本沒大眾運輸工具，弱勢族群你要叫他們怎麼活？唉～～難道消滅燃油汽機車是民意？」這個發文獲得超過2萬人按讚。

針對相關質疑，環保署澄清說，網路盛傳「2030年汰除全部燃油車使用」的說法是錯誤的，正確的應該是「2035年新售機車全面電動化」，具體內容則是指2035年起禁止燃油機車的生產銷售，2035年之前已領牌的使用中機車並「不受相關規定影響」，所謂「2030年汰除全部燃油車使用」的說法純屬刻意誤導，意圖引起車主不必要的恐慌。

至於加嚴出廠10年以上汽機車排放標準，環保署說，是指加嚴使用中車輛排放標準（定檢及攔檢），第一階段將優先管制老舊高污染二行程機車及1、2期柴油車，相關標準在實施之前，也將依規定進行草案公告、徵求意見、召開公聽會及研商會等作業程序，徵詢各方意見後，確認各項配套措施可行後，才會正式實施，不會貿然就實施，也不會對全部車齡達10年的車輛都加嚴排放標準。

環保署也舉交通部統計資料指出，我國車齡超過10年的汽機車高達1120餘萬輛，車齡偏高且數量眾多，約占全國汽機車登記數52％，且老舊汽機車的傳統污染物是新車污染的2到9倍，細懸浮微粒（PM2.5）更高達數百倍，對民眾健康影響甚鉅，強調改善老舊汽機車污染有其迫切性及正當性。