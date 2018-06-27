高雄市長選舉民調差距拉近 韓國瑜：我坐二望一

2018-06-27 19:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對兩份高雄市長民調結果的懸殊差距，國民黨高雄市長參選人韓國瑜表示，對於民調都當作參考，該做的、該論述的都不會停，他笑說自己現在坐二望一、陳其邁則是坐一望二，希望能有良性競爭。

今接連有兩份高雄市長民調被公布，民進黨陳其邁都領先國民黨韓國瑜，但兩份民調顯示的陳其邁領先數據分別為1.6%與23%，差距相當大，也引發地方議論。

韓國瑜對這份民調表示尊重，但他覺得比較該注意的，是26％民眾未表態﹖他推測民眾希望多看看他與對手的論述。