泰菲汶萊3國來台免簽 將延長至明年7月底

外交部試辦泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽證措施，試辦一年期間成效良好，建請行政院同意對這三國免簽再延長一年，至明年7月底。圖為014年泰國小姐第二名陳泰莉率領泰國免簽證首發團抵台。（資料照）

2018-06-27 18:08

〔記者李欣芳／台北報導〕外交部試辦泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽證措施將於7月31日到期，外交部日前邀移民署等相關單位討論後，認為試辦一年期間成效良好，建請行政院同意對這三國免簽再延長一年，至明年7月底。

行政院政務委員張景森今天傍晚表示，他認為開放這三國免簽不僅試辦成效良好，而且來台觀光人數也增加，他贊成免簽再延長一年。這份公文正呈報給行政院長賴清德核定中。

為了管理方便性，原本泰國與汶萊單次免簽停留日數為30天，將改為與菲律賓一樣單次14天。

不過，張景森說，外交部僅決定續辦汶萊、泰國、菲律賓這三國免簽，並未新增免簽國家，因為相關單位評估後認為，驟然新增免簽國，會增加國境安全、社會治安與非法移民等風險。對此，張景森有點失望，指示各單位再進行了解，研究是否可設法降低相關風險，並考量新增免簽國，若有困難，可以一起來解決。

外交部為推動新南向政策，吸引東南亞旅客來台觀光，2016年8月起試辦泰國及汶萊國民來台免簽證措施，去年4月宣布延長至今年7月31日。去年11月起試辦對菲律賓國民免簽證來台措施，試辦期間至今年7月31日。