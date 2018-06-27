民進黨部三問「21世紀基金會」 籲高思博說清楚

2018-06-27 19:40

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市黨部與國民黨台南市長參選人高思博近來為「21世紀基金會」而爭論，前者今日以「三問」質疑，基金會有無與中國共同成立「海峽現代農業研究院」、高思博與其父是否在其中任職，而高家是否曾把台灣農種、農技輸出到中國？對此，高思博陣營回擊，農研院是民進黨捏造的機構，民進黨「不檢視弊案纏身的黃偉哲、反而抹黑高思博」，他們願針對這些案件公開辯論。

市黨部執行長蔡麗青質疑，基金會到底有沒有與中國農業科學院、福建省農業科學院合資15億人民幣，成立「海峽現代農業研究院」？若是沒有出資成立，為何「海峽兩岸現代農業高峰論壇」會議資料、該研究院子公司的網頁，甚至新華社都有提到這一段？接著是基金會董事長高育仁、副董事長高思博是否有在農研院任職？最後則是基金會是否曾將台灣的農業品種、農業技術、産銷制度送往中國？希望高思博說清楚、講明白。

高思博陣營則回擊，黃偉哲從初選就開始抹黑同黨同志，現在還在抹黑，不檢討自己，反而透過市黨部以不實言論抹黑對手，民進黨不去檢討弊案纏身的黃偉哲，反而全面性抺黑高思博，高思博本人毫無可攻擊之處，就拿家人、親戚作文章，顯然是對台南選情開始緊張，他們願意與黃偉哲公開辯論，用事實證明究竟誰才是弊案纏身的人，此外，福建農科院網站完全沒有「海峽現代農研院」資料，根本是不存在的機構、民進黨憑空揑造出來的機構，這種意圖使人不當選的行為，日內將依法追訴法律責任。

對於公開辯論一事，黃偉哲回應，A跟B怎麼一起辯論，這是市黨部提出的資料，怎麼會找他辯論，希望高思博不要用潑髒水的方式轉移焦點，反而該對外界的疑問說清楚講明白，先前的事件也已經交由司法調查，他對此坦蕩蕩也相信司法會還給他清白。