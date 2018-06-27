毋須完全認同民進黨 蔡總統：盼與各公民平台合作

2018-06-27 17:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今邀燃點理事長蔡致中專案報告「公民站出來！台灣公民運動的創新力量」。民進黨發言人何孟樺會後轉述民進黨主席、總統蔡英文裁示指出，民進黨希望能夠和各種公民平台維持正常一定的合作的關係，不需要完全認同民進黨，在同樣的目標、共有的價值上，一起來為社會做更多的事情。

蔡英文指出，在傳統觀念裡，經理人或專業人士，常常都對政治沒有特別的投入，今天看到燃點公民平台，這些年輕歐吉桑能夠親身的投入來操盤，然後發掘社會議題，這對台灣的社會來講，是一個非常正面的發展。

蔡英文表示，公民運動不專屬於年輕人，歐吉桑也是可以做這些事，歐吉桑的續航力更強，原因主要來自於，他的經濟能力能夠讓他有一定的續航力，因為人生的歷練，也足夠讓他們更精準來找出台灣社會裡問題所在。

蔡英文表示，我們看到很多社會菁英碰到政治、社會議題，有些是冷漠的、有些是採取批判的，今天看到第三種人，是積極投入的社會菁英，非常值得大家感佩及支持。

蔡英文表示，政黨有政治力量，政黨更需要社會力量的支撐，讓政黨發揮政治力量為社會做更多，很高興有這樣的社會力量出現，也期待與各位有共處的工作機會。

行政院秘書長卓榮泰會中報告，軍人年改完成，代表年改階段任務完成。「空污法」修法完成，則是近年來首次大幅修正，是新的里程碑，希望大家正確理解相關資訊。

卓榮泰指出，空污法修法，有謠言指出，政府要消滅10年以上機車，不過事實上，只要汽機車經過檢驗，可以繼續上路；也有謠言指出，二行程機車未來不能進入「空氣品質維護區」，但只要這些機車有進行檢驗，是可以通過空氣品質維護區。

卓榮泰解釋，有謠言指，一、二期柴油車，以及未加裝認可的柴油車，不能進入空品區，但若這些柴油車有取得第二級自主管理標章，還是可以通行。

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