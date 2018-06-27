「財團法人法」三讀通過 宗教團體不列入

立法院臨時會27日處理財團法人法草案，下午進行保留條文的表決戰。（記者廖振輝攝）

2018-06-27 16:38

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院今下午三讀通過外界關注的「財團法人法」，法案通過後將對政府捐助的100多家財團法人改採高密度管理，農田水利會則因改制為公務機關不受財團法人法規範，宗教團體在經過朝野數度辯論交鋒後，院會表決將宗教財團法人排除、另訂專法處理。

亞太洗錢防制組織（APG）第三輪評鑑將在今年11月展開，為配合相關調查、強化政府透明度，立法院司法法制委員會4月中初審通過「財團法人法草案」，但許多涉及宗教團體是否納管、規範的關鍵條文朝野皆未有共識，朝野各黨25日對此展開協商，不過光是宗教財團法人是否要納管、抑或另立專法，朝野意見分歧，討論將近2小時還未能有共識。

此外，外界關注的爭議條文尚有接收日產視為政府捐助財團法人、民間捐助財團法人的董事長推選及解任、農田水利會排除條款、捐補回復為政府捐助的財團法人（買回機制）等。

針對宗教團體是否入法，民進黨立委段宜康與時代力量力主宗教團體應納入法規管理，不過朝野黨團在數度協商後仍認為此爭議過大，且行政單位內政部與法務部意見也不相同，最終朝野決議排除宗教團體、另訂專法，在專法完成立法前，適用民法規範。

法案另一爭論焦點則為「買回條款」，行政院版本明訂，原先由政府捐助成立、後轉為民間的財團法人，未來經主管機關審核需要，將可透過政府捐贈補回基金差額的方式，回歸政府管理。

對此國民黨立委賴士葆批評，民進黨全面執政後，不斷清算異己，此條文通過後，只要政府認定當初的政策目的存在，就可以透過出資50+1的基金額度，擁有百分之百的管理權，「這是道地的買回條款、強奪民產」。

不過民進黨立委李俊俋發言時，則出示賴士葆在101年的提案，直指「當時有一個有道德勇氣的國民黨委員」也提出提案，強調此條款設立目的就是強化監督政府捐助的財團法人。

最終此條文在民進黨團人數優勢下，於院會表決通過，財團法人法也正式完成三讀。