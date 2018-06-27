國民黨中常委送暖：吳敦義是「武主席」非「無主席」

2018-06-27 16:33

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行中常會，對於國民黨主席吳敦義遭揶揄是「無主席」，據了解，中常委在會中送暖，認為吳受到委屈，不應該是「無主席」而是「武主席」，為年底選舉做相當多的事情，只是沒有公開而已。

國民黨今舉行中常會，國民黨發言人鍾沛君會後轉述，吳敦義在中常會上裁示，因應年底大選，國民黨將籌備行動中常會，顧及地區均衡，鼓舞士氣，行動中常會可能會邀請各地民意代表、黨代表、縣市黨部委員、黨工參與。

對於年金改革退撫基金，吳敦義也認為，應從歷史上釐清績效對比，如果制度要修正，將請智庫、黨團、中常委組成小組，從法制面著手，國民黨雖然是在野黨，但選舉將屆，應有自己的腹案跟政策。

鍾沛君轉述，吳敦義對近期的社會案件層出不窮表達看法，吳敦義認為，這些人「禽獸不如」，應該要「永遠離開人世」，很不能接受蔡政府不動如山的做法；吳敦義批評，法務部長對不起人民，提出強烈譴責，將累積能量，未來不排除動員，有重大行動，可能會跟法務部抗議已判死刑者沒有確切執行。

據了解，在中常會上，中常委也對於吳敦義近期遭諷「無主席」表達看法，認為吳很委屈，向其送暖，也有中常委說，不應該是「無主席」而是「武主席」，是戰鬥主席，為年底選舉做了相當多的實事，只是沒有公開而已。