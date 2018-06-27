推動廉能政府 陳建仁：遵守「聯合國反貪腐公約」非常重要

副總統陳建仁指出，雖然台灣不是聯合國的會員國，但做為國際社會負責任的一員，台灣認為遵守「聯合國反貪腐公約」非常重要。（資料照）

2018-06-27 15:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今天接見「國際透明組織」主席魯比歐指出，台灣致力提升政府透明度，以維持完善民主體制，並盼與理念相近國家及倡議人士共同合作反貪腐，保護民主自由價值。

陳副總統今天在總統府接見國際透明組織主席魯比歐（Delia Ferreira Rubio）。

陳副總統指出，台北主辦今年「亞太地區廉政國際會議暨透明組織年會」，這代表國際社會認同台灣推動廉能政府及司法改革的努力。

他說，自2002年以來，台灣一直是國際透明組織的積極成員；公私部門都投入許多時間和心力打擊貪腐；今年最新的「清廉印象指數」給予台灣5年來最高分，台灣成為表現最亮眼的亞洲國家之一。

陳副總統指出，貪腐不只是國內事務，還會影響到國際貿易、國家安全，以及共享的民主自由價值。雖然台灣不是聯合國的會員國，但做為國際社會負責任的一員，台灣認為遵守「聯合國反貪腐公約」非常重要。

陳副總統進一步指出，台灣致力提升政府透明度，以維持完善的民主體制。今年，台灣將公布「聯合國反貪腐公約首次國家報告」，也將於8月邀請國際透明組織前任主席烏加茲（Jose Ugaz）等5位國際專家來台，檢視台灣的反貪腐工作。

陳副總統強調，台灣雖已獲致相當大的進展，但台灣了解無法靠個人、單一組織或國家推動全球反貪腐運動。理念相近的國家及倡議人士必須共同合作，保護共享價值及以法規為基礎的國際秩序，對抗反民主力量的威脅。