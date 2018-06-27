陸委會組改7/2日生效，政院明廢止原條例，陸委會組織功能改為「大陸委員會組織法」。（資料照）

2018-06-27 14:59

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德已正式核定，陸委會的組織改造將自7月2日生效，明定陸委會組織功能定位為「大陸委員會組織法」，有關「行政院大陸委員會」這個名稱將走入歷史，將正式更名為「大陸委員會」，陸委會的副主委將有2名政務官、1名常務文官共3人，不再設「特任副主委」，7月2日以後，陸委會的特任副主委將走入歷史。

由於陸委會新的組織法將上路，據了解，行政院明天召開的院會，也將通過人事行政總處提報廢止目前的「行政院大陸委員會組織條例」。

原本陸委會首長及副首長的員額，依現行組織條例規定，設主委一人、副主任委員2人至3人，職務比照簡任第14職等，其中一人得為特任；立法院5月22日三讀通過的「大陸委員會組織法」明定，陸委會置主任委員一人，為特任，副主任委員3人，職務皆為簡任第14職等，其中2名政務官、1名常務文官，與其他部會編制相同。

陸委會新的組織法的施行日期，由行政院訂之，經賴揆正式核定生效日為7月2日後，新組織法規定設置的2位政務副主委、1位常務副主委，陸委會日前已宣布清大社會所所長陳明祺、現任陸委會主秘李麗珍出任陸委會政務、常務副主委，兩人也將在7月2日上任，至於現任政務副主委兼發言人邱垂正也會續任，陸委會目前是由學者出身的陳明通擔任主委。