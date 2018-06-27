姚文智盼選戰交流切磋 唐鳳微笑說謝謝

民進黨台北市長參選人姚文智今天前往社會創新實驗中心拜會政委唐鳳，會中姚對唐鳳表示「盼在台北市長選舉有更多交流切磋」，唐僅回「謝謝」。（記者周彥妤攝）

2018-06-27 14:47

〔記者周彥妤／台北報導〕為搶攻網路戰，傳民進黨台北市長參選人姚文智有意找政委唐鳳擔任競選幹部，今天更前往社會創新實驗中心拜會政委唐鳳，兩人30分鐘訪談全程直播，會中姚對唐鳳表示「盼在台北市長選舉有更多交流切磋」，唐僅回「謝謝」，會後姚受訪談到是否象徵合作破局，姚表示，「不需透過具體幹部一職，觀念合作也是一個方向」，光是剛才交流討論，就已獲益匪淺。

姚文智今天拜會唐鳳，請益開放政府相關議題，兩人會前參觀園區開放媒體拍攝10分鐘，隨後步入會議室展開會討論30分鐘，過程網路同步直播。姚會中提到，唐鳳曾參與他舉辦的2個論壇，希望未來這場選舉「我們互相切磋學習」，但唐鳳僅微笑回應「謝謝」。

會後姚文智受訪說，談到北市推動i-voting，姚文智表示，固然有推，但做得不夠，目前由唐鳳推動的中央開放政府平台，參與度很高，北市尚待加強，才能迎接新民主時代。

姚文智說，與唐鳳商談30分鐘，就觸動很多創新想法，應該也不是只有網路，是在這個網路時代，如何透過開放資訊與參與，形成一種新的觀念，促使民主升級，讓公眾都可以參與政策提案、修改，甚至是產出。

談到是否會邀請唐鳳出任競選幹部？姚文智說，不談具體的幹部，但是這樣的觀念和合作方向，已可讓競選團隊學習很多，如果在選舉過程，把這個架構建立得更好，自己認為就不只是唐鳳，可以邀請更多公民加入團隊，對市政提出想法，讓改革納入新觀念，這是這場選舉帶給台北更大的價值。

記者問到，唐鳳會中僅回應「謝謝」，似乎沒首肯，是否代表破局？姚文智說，大家想太多，剛才的討論獲益良多，是一種觀念上的合作，唐提出整個未來發展方向，就是很大協助；姚說，他在舉辦的亞洲矽谷台北run，是唐鳳剛擔任政委第一場參與的座談會，後續自己辦了很多座談，唐鳳也有出席，「我們不斷在這樣架構合作」。