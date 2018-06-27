誇稱年底國民黨穩贏 蔡正元：吳敦義要擔心馬回鍋選總統

2018-06-27 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕年底九合一選舉在即，但國民黨主席吳敦義卻遭外界質疑「神隱」，還被諷是「無主席」，吳敦義則動怒反駁，為什麼行程每次要曝光？並強調一定讓候選人找得到他。對此，國民黨前立委蔡正元表示，吳敦義現在的戰略是正確的，但他要煩惱的是前總統馬英九準備要回鍋選總統。

蔡正元今天在臉書表示，用易經所說「潛龍勿用，見龍在田」來形容吳敦義很恰當，雖然有很多批評指吳敦義是「無主席」，但吳敦義默默應對局勢是正確的戰略，「這就是潛龍在田的戰術」。

蔡正元認為，吳敦義是幹才，但長期受困於塔西佗陷阱，偶而會說錯話，說的話更常被媒體胡亂修理，而帶著重傷復健中的黨還能夠順利發放薪水，算是很不錯了；另外，雖然這次提名候選人有必須緊急閃車之處，但整體而言，吳敦義的方向盤把得算穩。

蔡正元也誇稱，年底選舉國民黨穩贏，看是大贏或小贏，但吳敦義要傷腦筋的是選贏後的明年，「馬英九準備明年再回鍋選總統，這才是吳敦義要頭痛的關鍵時刻」。

對於蔡正元所說馬英九回鍋選總統的言論，網友則狠酸「馬，算了吧！台灣已經被他害的夠慘了。」、「個人覺得要是老馬再出來選總統，俺個人寧可投給民進黨的」、「國民黨沒救了」、「算了吧，國民黨還是滅團對台灣人有利」、「馬英九別出來了吧，他的個性很不適合」。