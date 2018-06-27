國營事業預算 公督盟促立院不放水三讀

公督盟執行長張宏林表示，今年已過一半，但年度國營事業預算仍未通過，呼籲立院儘速在不放水的情況下三讀。（記者蘇芳禾攝）

2018-06-27 13:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕公民監督國會聯盟今天上午在立法院召開記者會，要求立法院儘速三讀今年度國營事業預算，並實質審查國家百億預算凍結案。公督盟執行長張宏林表示，今年已過一半，但年度國營事業預算仍未通過，呼籲立院儘速在不放水的情況下三讀。

張宏林表示，立法院有立法、預算審查、人事同意權及監督政府等功能，但立院卻把預算審查權自我閹割，原本應該在上一年11月底通過的國家公務預算都要拖到當年度年初才完成審查，而國營事業預算則拖更久，幾乎當年度預算都要到年中或年底才通過。

張宏林舉例說，包括103、105、106年度的國營事業預算幾乎都延宕300天以上，在當年度年底，甚至下一年才通過，102年度的國營事業預算更是至今仍尚未通過，延宕天數達2035天。呼籲立院朝野黨團及立法院長蘇嘉全能準時且不放水的通過預算。

立院臨時會將於下週召開委員會處理今年度總預算凍結案，對此，公督盟理事長黃秀端表示，立委有時提出凍結預算案是有所求，待目的達到後便會解凍，這種凍結沒有什麼明確的理由，未來應該要減少，甚至不要發生，呼籲立院下週好好審查今年度遭凍結的新台幣100億元公務預算。