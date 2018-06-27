退休公教人員提年金救濟 中市國民黨團出手協助

2018-06-27 13:00

〔記者張菁雅／台中報導〕公教人員年金改革自7月1日上路，許多退休退休公教人員起已陸續接獲銓敘部、教育部等機關重新審定退休給與的行政處分書。台中市議會國民黨團今日召開記者會，提醒退休公教人員若對新處分不服，應於收到處分書的次日起30天內提出複審或訴願，有需要服務者可就近到國民黨籍市議員服務處，未來各服務處也將作為集體訴訟的平台。

市議會國民黨團邀請律師洪嘉鴻出席記者會，洪嘉鴻表示，退休公務人員如有不服重新審定的行政處分，要在簽收行政處分的次日起30天內，經由原處分機關銓敘部轉保訓會提起復審；至於各級公立學校依教育人員任用條例任用的校長及教師，可填妥訴願書，經由教育部、直轄市政府或縣市政府重新審查後，轉行政院或教育部提起訴願。

洪嘉鴻指出，法律規定同一事由可匯集，所以可於訴願、複審階段匯集選定1到3位較能言善道人員作為代表人，未來復審或訴願若被駁回，則將行政訴訟，每一件裁判費為4000元，若是集體訴訟，裁判費也算一件4000元，可以減輕退休人員的負擔，因此促請國民黨市議員提供服務處作為集體訴訟資料匯集聯絡平台。

國民黨團書記長李中表示，國民黨籍市議員為體恤退休公教人員，上週起已於服務處提供複審書與訴願書的空白表格，服務處人員也提供範本協助填寫，市民若有需要，請就近到各議員服務處尋求協助，若日後複審或訴願被駁回，國民黨籍議員將提供服務處作為集體訴訟的資料彙集平台，減輕退休人員的經濟負擔。