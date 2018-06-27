名嘴批台南治水 代市長李孟諺回重話了…

2018-06-27 12:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕上週接連大雨，在全台造成災情，包括氣象專家李富城等人直挑台南、高雄，抨擊治水無效，並質疑200億元治水經費效用，台南市代理市長李孟諺今天主持市政會議實在「凍袂條」，以水利專家身份，以未點名方式，痛批外界部份言論只有立場，不論是非的批評，對市府團隊及台南民眾都不公平。

李孟諺有感而發表示，因應豪雨威脅，市府6度調整應變中心層級因應，所有內外勤同仁不眠不休守護民眾，將損失降到最低。

他也表示，瞬間強降雨對排水系統的威脅，且持續豪雨，無論在何處都會造成嚴重災情，事實上，這次除了台南，新北及台北也遭受類似衝擊，積淹水程度甚至比台南還嚴重，卻未見蓄意批評人士有任何責難之詞，厚此薄彼行徑，不但打擊台南行政及防災團隊的努力，這種只有立場，不論是非的心態，也將重挫社會的信任。

台南市政府今天也以圖表顯示，這次豪雨在雨勢最大的三爺溪流域，無論是淹水面積、範圍及時間，都遠比降雨量類似的2005年0612少，顯見治水成效。

市府列出具體數據指出，這次降雨量（107年0620豪雨），與縣市合併前的2005年0612豪雨類似，以主要降雨集中的三爺溪排水周邊，護岸未加高前每次豪雨即溢堤，因而受影響的仁德中正路、工業區、太子廟一帶、以及崑山科大週遭來比較，2005年積淹水面積達585公頃，有2523戶積淹水（30公分以上），深度平均為0.7公尺，積水長達1天。

對照今年豪雨，僅1戶低窪住家進水，甚至在雨量最大時，也僅在路面出現小於0.3公尺以下的短暫積淹水，且道路積水面積小於10公頃，而在雨勢稍緩後，立即消退，沒有積水。