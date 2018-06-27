史上最多人 近六百僑青前進偏鄉教英文

僑委會、教育部、客委會與原民會合辦海外青年英語服務營，參與人數史上最多，六月底啟動。（記者呂伊萱攝）

2018-06-27 12:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕「2018年海外青年英語服務營」今年預定將有近600位海外青年志工來台，到國內81所國中小進行英語志願教學服務。僑委會委員長吳新興說，因海外僑界反饋良好，在總統指示下跨部會擴大辦理此活動，今年是有史以來人數最多的一次，感謝海外青年「把世界帶進台灣、把台灣帶回僑居國」，也讓台灣小朋友的英語學習有了好的開始。

僑委會、教育部、客委會、原民會與登真文化教育協會等國內NGO單位共同辦理「2018年海外青年英語服務營」，從6月30日至7月28日，將有594名來自美國、加拿大、英國及澳洲等國家的青年志工到訪台灣，前往國內16縣市、共81所國中小學，進行英語志願教學服務。

吳新興今天出席「2018年海外青年英語服務營」啟動記者會，致詞時說，去年參與此活動的青年超過400位，而海外僑團今年晉見總統時建議可以再擴大辦理，所以在總統指示下與教育部擴大合辦，今年參與人數是有史以來人數最多的一次。吳新興說，這些僑青來台到偏鄉奉獻英語教學，用心令人感動，且教學之後不僅更認識台灣，也建立和台灣的感情，回到海外後常常掛念台灣，尤其是「我的學生們」。吳新興感謝海外青年「把世界帶進台灣、也把台灣帶回僑居國」，也感謝海外青年們的努力，讓台灣的小朋友的英語學習有了好的開始。

國民黨立委林麗嬋致詞時也表示深受感動，並分享說她自身就是因「社會服務」當選十大青年，她從當志工到當上立委，「你們這些小老師未來都可以成為各國的立法委員」，她鼓勵海外青年說，服務是榮耀、付出、也是學習，鼓勵參與青年與學童持續參與志願服務，也期盼未來除了英語，中文和東南亞語系語言也可以有類似活動。

僑委會自2004年與金車基金會合辦海外華裔青年暑期返鄉服務後，後並與教育部合作，逐年擴大辦理。自2014年起更邀請客委會、原民會與民間NGO參與辦理，「海外青年英語服務營」今年邁入第15個年頭，規模逐漸擴大，累計至今已有4820名海外青年來台參與此活動，共到訪213所較偏遠或資源缺乏地區的國中小從事服務，使國內超過4300名學童受益。

2018年的海外青年返台參與服務營，將為期四週，內容包括教育訓練、在校服務與參訪交流活動。除僑委會外，林麗嬋、教育部、客委會、原民會、嘉義縣府、承辦小學與救國團等單位，亦都有人員出席參加啟動記者會。活動並邀請到苗栗新開國小全校學童到場表演，將到各地進行英語服務的海外青年也有20餘名代表出席。