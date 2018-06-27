民調：高市長選舉支持度 陳其邁46.9％、韓國瑜23.9％

2018-06-27 12:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕大社會民調中心於6月21日至22日所做高雄市長選舉支持度最新民調顯示，民進黨陳其邁支持度46.9%，國民黨韓國瑜支持度23.9%，陳其邁大幅領先韓國瑜23個百分點。

大社會民調中心觀察，陳其邁無論支持度、看好度均長期保持領先，領先趨勢並無太大變化。

本次調查，陳其邁支持度佔46.9%，領先韓國瑜的23.9%，兩人差距23個百分點；另有29.2%民眾未表態。

調查首次公布各市議員選區與市長支持度交叉分析，原高雄市第四選區（左楠） ，陳其邁40.1%、韓國瑜31.8%；第六選區（旗鼓鹽），陳其邁55.2%、韓國瑜9.3%；第七選區（三民區），陳其邁50.1%、韓國瑜22.7%；第八選區（前新苓），陳其邁37.0%、韓國瑜25.9%；第十選區（前鎮小港），陳其邁51.9%、韓國瑜19.4%。

原高縣方面，第一選區（大旗美東九區），陳其邁49.7%、韓國瑜28.9；第二選區（茄湖路阿田），陳其邁44.4%、韓國瑜30.3%；第三選區（永岡燕彌梓橋），陳其邁37.6%、韓國瑜21.5%；第九選區（鳳山），陳其邁46.3%、韓國瑜32.9%；第十一選區（林園大寮），陳其邁45.3、韓國瑜則是25.3%；第五選區（仁社鳥樹），陳其邁甚至高達64.6%、韓國瑜僅8.7%。

陳其邁無論在原高縣、原高縣市各市議員選區多有10%以上領先，部分選區差距甚至達50%以上，領先幅度最小的左楠也有8.3％，領先態勢明朗。

在看好度方面，本次調查發現有高達63.9%民眾看好陳其邁會當選，而韓國瑜僅有14.9%的民眾看好，另有21.2%民眾未表態。

值得留意的是，韓國瑜支持者中有仍33.3%較為看好陳其邁，僅58.8%看好韓國瑜，反觀陳其邁的支持者高達94%看好陳其邁當選，僅微乎其微的0.4%看好韓國瑜當選。

這份民調係大社會民調中心針對高雄市內年滿20歲以上之成年民眾，於6月21日至22日晚間18:30至22:00執行，以電腦輔助電話訪問系統，進行住宅電話調查，總有效樣本1,077份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。