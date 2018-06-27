要求托育補助直接給家長 綠委擬拜會賴揆

2018-06-27 12:13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院推出準公共化托育政策，針對0到2歲嬰兒家外送托，給予6000元補助，引發許多托育團體不滿，將於6月30日全台大串聯抗議。民進黨立委張廖萬堅今天召開記者會表示，希望能直接補助家長，比較可以讓大家感受到政策美意。部分綠委今下午也擬拜會行政院長賴清德，希望政院可以考慮直接補助給家長。

目前行政院公布準公共化托育政策，針對0到2歲嬰兒家外送托，給予6000元補助，包括新北市托育人員互助發展協會在國發會公共政策網路參與網路平台，要求準公共化托育補助應該直接發給家長，有上萬網友附議。

民進黨立委何欣純舉台中市案例指出，台中的托育一條龍，是直接補助給家長，而不是把行政負擔加諸給保姆和托嬰中心；此外，很多保母都是單打獨鬥，還要去跑行政程序，且政府補助常常一拖就要一兩個月，也會影響保母生計要怎麼辦？希望行政院可以調整，不要讓補助美意打折，還弄到大家要上街頭。

衛生福利部社會及家庭署副署長祝健芳表示，大家覺得補助給家長最簡便，不過他們擔心「補多少、漲多少」（政府補助家長導致托嬰中心漲價）的狀況，這樣會讓補助功虧一簣，所以參考北歐的做法來處理。

對此，何欣純不滿質疑，台中市就是直接補助家長，也沒有發生「補多少漲多少」問題。張廖萬堅說，北歐有北歐的條件，台灣有台灣的現實，台中托育政策的家長滿意度高達92.19%，衛福部的這種觀點就是讓保母反彈的原因，公聽會舉辦也很倉促，還選在週一到週五，無法讓保母表達完整意見。