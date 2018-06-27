新住民取得身分證超難 朱立倫批「最落後的法令」

2018-06-27 11:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府製播新住民節目「幸福新民報」，第5季將於7月1日晚間起在TVBS 56頻道播出。新北市長朱立倫今天出席開播記者會時表示，台灣吸引來自各國的朋友，但新住民取得身分證超級困難，台灣的法律是全世界「最落後的法令」。

朱立倫指出，台灣社會充滿溫暖，非常歡迎新住民加入這個大家庭，可是台灣的法律是全市界最排斥新住民的法律，新住民取得身分證超級困難，是最落後、最不歡迎新住民的法令。

朱立倫表示，台灣要有競爭力，要敞開大門，法律要徹底修改，他以近日熱門的世足賽為例，實力雄厚的法國隊歸化許多優秀的外籍球員，但在台灣不管是足球或籃球運動，歸化球員非常困難，連對台灣貢獻良多的神父，在台灣長達30、40年，直到最近才拿到身分證，「這真的是很丟臉的事情！」他呼籲，台灣應該改變觀念，讓更多全世界的優秀人才，成為台灣的一份子。

新聞局長張其強指出，第5季「幸福新民報」由俄羅斯籍藝人安妮擔綱主持人，主角們是來自東北亞、東南亞、美洲及歐洲的新住民，職業包括足球教練、SBL籃球員、文學獎得主、戲偶大師、五星級主廚等，大家認真追尋夢想，闖出一片天。

「幸福新民報」播出時間每週日晚間6點至7點，在TVBS 56頻道首播，隔週六下午3點至4點重播，並在全台有線電視公用頻道聯播。