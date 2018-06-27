總統維安國小停課爭議 柯P還原市府決策經過

總統蔡英文週五將至國防大學復興崗校區出席三軍六校聯合畢業典禮，卻爆發因維安要求鄰近的文化國小停課爭議，北市長柯文哲坦言「我們也在檢討」，並且「還原」經過。（記者方賓照攝）

2018-06-27 11:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕總統蔡英文本週五（29日）將至國防大學復興崗校區出席三軍六校聯合畢業典禮，卻爆發因維安要求鄰近的文化國小停課爭議，最後雖決議髮夾彎，維持照常上班上課，仍引來外界批評聲浪，台北市長柯文哲更被酸「到底是在拍馬屁、還是陷蔡英文於不義？」最誇張是，文化國小恐因此需配合架設拒馬，成博愛特區外罕例。

柯文哲雖無公開行程，仍安排受訪。由於以往北一女中因位於博愛特區，成為最常架拒馬的學校，或是公園路、愛國西路口的市大附小旁會架設拒馬，很少會看到在博愛特區以外的學區架拒馬。

對此，柯文哲表示，是不是架拒馬現在還不曉得，所以才叫副市長鄧家基去現勘，應該會跟國安局開一個臨時的維安籌備會議，看怎麼處理。

至於會否因此造成和總統蔡英文之間的嫌隙，因為是北市府下的決策，結果影響到蔡的形象？柯坦言「我們也在檢討」，他「還原」經過解釋，北市警察局督察長現勘後，要求北投分局發公文給教育局，但教育局只到科長層級就決掉了，該科長現在人還在國外旅遊，「天阿！」

柯表示昨天也是看媒體報導才知道，立刻找了警察局、教育局兩個局長來了解情況，「我就問說，這充滿政治意味，上面怎麼都不知道？」他並強調，不管發生什麼事，長官負責，原則上還是不擾民，縮小維安範圍，照常上班上課。

此外，柯也替教育局緩頰表示，不會有懲處，如果每樣事情都要懲戒，公務員通通以後都不做決定，公文都給市長批，他會「做死」（台語）。

現場媒體追問外界批他陷蔡英文於不義，柯嘆氣說，這也是很難講啦，以後再講，警察局也是希望安全第一。