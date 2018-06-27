AIT新處長發布 總統府：台美邁向緊密友好新紀元

酈英傑（見圖）接替梅健華出任AIT台北辦事處處長。（取自國務院網站）

2018-06-27 10:56

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對美國在臺協會（AIT）正式宣布將由酈英傑（William Brent Christensen）出任美國在臺協會臺北辦事處（AIT/T）新任處長，總統府今日對於這項人事安排表示誠摯歡迎。

總統府說，隨著美國在臺協會內湖新館的落成，代表了台美關係的重要里程碑，我們期盼未來在酈英傑新就任處長後，雙方能持續就台美間許多合作交流事項繼續推展，讓台美關係邁向更緊密友好的新紀元。

總統府表示，酈英傑為美國資深外交官，外交資歷完整，嫻熟台美雙邊關係。過去擔任台灣協調處處長及AIT/T副處長任內，推動台美關係不遺餘力，曾參與多項台美關係重要推案，對強化台美關係有許多貢獻。

總統府認為，近期以來，美國行政與國會部門陸續提出提升台美關係的主張，我們也持續與美國行政、立法部門就台美關係的進展提升保持緊密聯繫。台灣身為國際社會負責任的一員，始終努力維持兩岸現狀，確保亞太地區和平、繁榮及發展。美國是台灣在國際上最重要的盟友，而東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的臺美關係，對於我國以及區域當中所有國家都至關重要。我們感謝美國長期以來對台灣在各領域上的堅定支持，而作為國際社會的一員，我們也會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

總統府也感謝梅健華（Kin Moy）處長在任期間促進台美關係的許多努力，近年來台美關係的進展，見證了美國在臺協會臺北辦事處歷任處長所奠定的堅實基礎，我們也將在這樣的基礎上，持續促進雙方夥伴關係。