高市府代位求償遭批 氣爆傷者：高雄氣爆是兩黨歷史共業？

2018-06-27 09:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄地院針對氣爆代位求償一審判決出爐，引起各界議論，高雄市政府更遭受藍營強力批判﹔氣爆重傷者陳楚睿透過臉書指出，怎不把79年到84年的政府抓出來罰呢﹖高雄氣爆算不算是兩個黨派（同一個政府）的歷史共業？並感慨被政治惡鬥的有點精神分裂？

高雄地院判決認定中油無過失，高雄巿政府、榮化及華運應負過失責任，比例分別為40％、30％、30％。

陳楚睿指出，一開始看到一審宣判新聞稿，真的覺得有一部分很奇怪，79年中油申請埋設「輸油管線」動工，80年4月完工交給福聚公司（後被榮化併購），相對安全的油管竟變成危險性較高的石化管線﹔且84年發生台北板橋氣爆，當年行政院要求中油清查有無類似排水箱涵與油氣管線交錯情事，當時若有徹底清查並做修正，不會發生高雄氣爆。

陳楚睿說，曾致電詢問高雄氣爆自救會長陳冠榮，詢問怎麼不把79年到84年的政府抓出來罰呢﹖會長也認為79年的政府跟現在的政府都是政府呀！所以罰的是同一個政府﹗陳楚睿認同這想法也是，直言不管藍的、綠的都是台灣政府啊...

針對近期最近因一審宣判高雄市政府有四成責任，出現很多猛烈的批評聲浪，陳楚睿好奇大家有想過不論什麼黨派，其實都是在共同服務台灣這塊土地上的人民，高雄氣爆算不算兩個黨派（同一個政府）的歷史共業？感慨你是不是也跟他一樣，被政治惡鬥的有點精神分裂呢？