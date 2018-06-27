美國宣布酈英傑接任AIT新處長 外交部：竭誠歡迎

美國在台協會（AIT）今天宣布由美國資深外交官酈英傑接任AIT新任處長，外交部表示竭誠歡迎。（取自美國國務院網站）

2018-06-27 09:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今天正式宣布由美國資深外交官酈英傑（William Brent Christensen）接任AIT新任處長。外交部今天上午對此表示，酈氏充分瞭解台美議題及我國政策立場，且積極參與推動台美關係，中華民國政府竭誠歡迎此項人事安排，盼進一步強化台美夥伴關係。

AIT於美東時間6月26日晚間在美國華府正式宣布由國務院人事處顧問酈英傑出任AIT新任處長。我國外交部今上午對此表示，中華民國政府竭誠歡迎此項人事安排。外交部說，酈氏充分瞭解台美各項議題及我國政策立場，且積極參與推動台美關係，以具體行動展現對台灣的堅定支持及深厚情誼。我政府期盼酈氏就任後，帶領AIT台北辦事處持續與我方密切合作，在梅健華（Kin Moy）等歷任處長奠定的堅實基礎上，進一步強化台美夥伴關係。

酈英傑為美國資深外交官，曾分別於2010年至2012年及2012年至2015年間，先後擔任國務院亞太局台灣協調處處長及AIT副處長，嫻熟台美關係。酈氏外交資歷完整，在國務院服務近30年，曾多次獲頒獎章肯定其傑出的表現與貢獻。

外交部說，酈氏擔任台灣協調處處長及AIT副處長任內，推動台美關係不遺餘力，曾參與多項重要推案，包括我國參與美國「免簽證計畫」（VWP）、簽署新版台美「特權、免稅暨豁免協定」、成立台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）、「國際環境夥伴」計畫（IEP）及「太平洋島國青年領袖計畫」（PILP）等。酈氏並曾協助促成美環保署署長麥卡馨（Gina McCarthy）及國務院經濟暨商務助理國務卿芮福金（Charles Rivkin）等高層官員訪台，對強化台美關係相當有貢獻，曾獲外交部部頒贈睦誼外交獎章。