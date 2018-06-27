李文英批柯P背後下毒手 姚立明再曝暗黑真相...

2018-06-27 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍前台北市府副秘書長李文英日前批昔日長官、台北市長柯文哲是「人前握手，背後下毒手」，更嗆柯戴上權力的魔戒就墮落了。對此，國會觀察基金會董事長姚立明也在節目上透露柯文哲的暗黑真相，認為柯文哲很可悲。

日前民進黨決定分手柯文哲後，時任民進黨籍的北市府副秘書長李文英也立刻提辭呈，決定支持黨內提名的人選。姚立明昨（26日）晚在三立節目《鄭．知道了》則指出，柯文哲被民進黨分手「都是自己操作出來的」，而李文英夫妻倆過去也幫柯文哲很多忙，甚至還替柯拜託自己出馬當選舉軍師，在2014年市長選戰組成「柯姚配」；但沒想到，現在柯文哲竟用暗黑手法來整李文英夫妻倆。

姚立明表示，柯文哲的「太后太子說」，代表他完全不懂民進黨的政治生態，「以前他對陳菊輕視，說她不過就只有一票，現在不爽陳菊還硬要栽贓不禮讓柯P就是她主導的」。姚直言，柯文哲會這樣做就是為了掩飾自己的作為，樹立敵人也讓基層反彈，最後也讓民進黨團結起來，導致被民進黨切割。

姚立明說，柯文哲就是要把責任推給一個人，來卸除他自己的心虛，這其實蠻可悲的，「柯的心虛就是自己知道，所有這些事情都他自己造成的，但承擔不了，他不願意承認自己做錯了」，搞得自己四面楚歌，但又無法接受事實，只好找人冠上「是你讓我跟民進黨分手的」。

姚立明指出，柯每天操作所謂的imprint（銘刻），如坐公車、吃便當讓年輕人留下不錯的印象，另一方面卻也用暗黑手法攻擊李文英等等，「事實上我覺得很可悲很可憐」，更直言柯文哲「得到的票也補不了損失的票，他的票在流失中」。

  • 針對時事問題，台北市長柯文哲27日接受媒體採訪，但國會觀察基金會董事長姚立明昨晚在節目上透露柯文哲的暗黑真相，認為柯文哲很可悲。（記者方賓照攝）

    針對時事問題，台北市長柯文哲27日接受媒體採訪，但國會觀察基金會董事長姚立明昨晚在節目上透露柯文哲的暗黑真相，認為柯文哲很可悲。（記者方賓照攝）

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