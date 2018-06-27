李文英批柯P背後下毒手 姚立明再曝暗黑真相...

2018-06-27 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍前台北市府副秘書長李文英日前批昔日長官、台北市長柯文哲是「人前握手，背後下毒手」，更嗆柯戴上權力的魔戒就墮落了。對此，國會觀察基金會董事長姚立明也在節目上透露柯文哲的暗黑真相，認為柯文哲很可悲。

日前民進黨決定分手柯文哲後，時任民進黨籍的北市府副秘書長李文英也立刻提辭呈，決定支持黨內提名的人選。姚立明昨（26日）晚在三立節目《鄭．知道了》則指出，柯文哲被民進黨分手「都是自己操作出來的」，而李文英夫妻倆過去也幫柯文哲很多忙，甚至還替柯拜託自己出馬當選舉軍師，在2014年市長選戰組成「柯姚配」；但沒想到，現在柯文哲竟用暗黑手法來整李文英夫妻倆。

姚立明表示，柯文哲的「太后太子說」，代表他完全不懂民進黨的政治生態，「以前他對陳菊輕視，說她不過就只有一票，現在不爽陳菊還硬要栽贓不禮讓柯P就是她主導的」。姚直言，柯文哲會這樣做就是為了掩飾自己的作為，樹立敵人也讓基層反彈，最後也讓民進黨團結起來，導致被民進黨切割。

姚立明說，柯文哲就是要把責任推給一個人，來卸除他自己的心虛，這其實蠻可悲的，「柯的心虛就是自己知道，所有這些事情都他自己造成的，但承擔不了，他不願意承認自己做錯了」，搞得自己四面楚歌，但又無法接受事實，只好找人冠上「是你讓我跟民進黨分手的」。

姚立明指出，柯每天操作所謂的imprint（銘刻），如坐公車、吃便當讓年輕人留下不錯的印象，另一方面卻也用暗黑手法攻擊李文英等等，「事實上我覺得很可悲很可憐」，更直言柯文哲「得到的票也補不了損失的票，他的票在流失中」。