新勇哥物語談一邊一國 民進黨不是反中、是反一中

2018-06-27 09:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕新勇哥物語今搬出民進黨黨綱中的台灣前途決議文，闡述阿扁主張的台灣中國、一邊一國理念，強調台灣是主權獨立國家、並不屬中華人民共和國，民進黨不是反中（中國），是反一中（一個中國）。

勇弟表示，1999年5月8、9日，全國黨代表大會通過制定台灣前途決議文，聽說阿扁的「一邊一國論」正是台灣前途決議文所規定，從總統兼主席到基層黨員，任誰都不能違反台灣前途決議文的黨綱？

勇哥指出，台灣前途決議文前言說，民進黨與全民艱辛奮鬥，達成1992年國會全面改選、1996年總統直接民選，以及修憲廢省後，台灣事實上已成為民主獨立國家。

勇弟說，民進黨承認台灣頂多只是事實台獨，還不到法理台獨，所以黨綱又規定，民進黨除推動國家體制的改造，並應進一步銓釋台灣的定位與走向，黨綱的意思就是不能維持現狀，有人說民進黨是「反中」政黨，黨綱又是怎麼寫的？

勇哥認為民進黨不是反中（反中國），只是反一中（一個中國），台灣前途決議文的具體主張規定的很清楚，而中國片面主張的一個中國原則根本不適用於台灣，台灣應揚棄一個中國主張，以避免授予中國併吞藉口。

勇弟說自己懂了，並指蔡英文2012年首度參選總統，原本民調領先半年，最後被馬英九逆轉勝並大贏80萬票，有人說是輸在九二共識，一點都不假﹔但不是輸在不接受九二共識，而是不講清楚為什麼不接受九二共識﹔因為接受九二共識，就是接受一中共識，就是接受一中原則，就是接受台灣是中國的一部分，給中國併吞台灣的藉口，這樣解釋對嗎？

勇哥稱讚勇弟，比很多民進黨黨公職人員聰明多了。