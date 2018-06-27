台美軍事交流再突破！葛來儀：台將參加所羅門群島軍演

華盛頓戰略暨國際研究中心（CSIS）主任葛來儀（Bonnie Glaser）在推特表示，台灣將加入美國在所羅門群島的海軍演習。圖為國軍演習畫面。（資料照）

2018-06-27 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院日前通過「2019年國防授權法案」，台美軍事交流日漸升溫之際，華盛頓戰略暨國際研究中心（CSIS）主任葛來儀（Bonnie Glaser）在推特表示，台灣將加入美國在所羅門群島的海軍演習。由於美國和中國貿易戰開打，雙方關係緊繃，葛萊儀訊息一出，引發各界熱烈討論。

葛來儀24日推文表示，「作為太平洋夥伴關係的一部分，台灣將加入美國在所羅門群島的海軍演習。這不是第一次，但現在正在公開宣布。」

美國參議院18日通過2019年國防授權法草案，要求美國國防部長應推動加強與台灣的安全交流政策，台美應適當參與雙方軍演，並基於台灣旅行法，促進美台高層與一般官員往來。

軍方高層官員日前透露，台美雙方的軍事醫療合作任務已經啟動，台美軍方8月將共組國際醫療團隊，到南太平洋友邦索羅門群島演練醫療救援行動。

官員也表示，台美共組國際醫療團隊到第三國救援，是美軍主動邀請台灣參與，對於讓台灣參與及成為太平洋夥伴任務的成員之一，美國行政部門早已默默在做，過去只是沒有對外公開，相信在參院通過最新國防授權法案之後，美國務院將有充分理由可執行授權法案內容。