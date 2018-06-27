「少康專案」情報員於中國刑滿出獄！ 軍情局派出「接應小組」

姚嘉珍與楊銘中因劉連昆案被俘，也是劉連昆案中還在中國服刑的2位情報員，姚嘉珍將於今日出獄，楊銘中則是到2019年7月底才會出獄。圖為劉連昆靈位供奉在忠烈堂內。（軍情局提供）

2018-06-27 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕「少康專案」為我國軍事情報局上世紀末對中國解放軍高層的重要策反計畫，參與專案的姚嘉珍與楊銘中，是我方被中國拘押最久的情報員，兩人在1999年失事被捕入獄，負責「交通」的姚嘉珍在減刑後將於今日從北京女子監獄刑滿出獄，而姚嘉珍家屬在這幾年常去探監，出獄後將由家屬接回台灣，等姚嘉珍返台後，軍情局也會派出「接應小組」接機。

根據《上報》報導，姚嘉珍與楊銘中因共軍少將劉連昆案被俘，也是劉連昆案中還在中國服刑的2位軍情局情報員，姚嘉珍刑滿出獄後，僅剩楊銘中還在服刑。楊銘中原在2000年7月被判死刑，後來改判無期徒刑，再經減刑至19年，楊銘中家屬透過各種管道向政府以及中國陳情，望以「換俘」模式提前獲釋，但中國未同意，所以楊銘中還是維持原定刑期，2019年7月底才會出獄。

知情人士指出，情報員刑滿獲釋後，軍情局都會派出「接應小組」，但為了避免「接應小組」成員行蹤曝光，一般「接應小組」都不赴中，而是在機場接應。「接應小組」最近十幾年來都是先與家屬連繫，透過家屬定期前往中國探監與會面，掌握刑期變化與出獄日期，並委託家屬在出獄當天到監獄接人，避免發生先前曾有「家屬找不到人，向軍情局要人」的窘境。