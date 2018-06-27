「兩岸一家親」說法反覆！ 柯P民調崩盤

台北市長柯文哲。（資料照）

2018-06-27 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲執掌北市府以來，施政滿意度長期超過五成，且與其他參選人的支持度評比，也都一直維持領先。但柯文哲去年脫口說出「兩岸一家親」，今年5月再為此說法致歉，讓民調一夕之間崩盤。

《中國時報》報導，長期觀察柯文哲施政滿意度的艾普羅民調公司數據顯示，柯文哲就職初期，滿意度59.5%、不滿意度8.3%；就職1週年，滿意度58.4%、不滿意度22.8%；就職2週年，滿意度降至42.2%、不滿意度上升至49.7%；2017年初柯文哲宣布競選連任，滿意度回升至47%、不滿意度45.6%。

2017年12月，台北市長候選人浮出檯面，《美麗島電子報》為柯文哲和丁守中進行民調評比，柯支持度為46%、丁為32.7%，柯領先13個百分點。

柯文哲去年赴上海參加雙城論壇，一席「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」惹議。今年5月9日柯文哲接受《綠色和平電台》專訪時表示，在雙城論壇所說的「兩岸一家親」是講太快，當時是希望「可以過關」就好，讓大家聽了不爽，對此道歉。

柯文哲當時為「兩岸一家親」說法道歉後，艾普羅民調顯示，柯支持度36.5%、丁為42.7%，柯文哲首次被丁守中超越，差距為6.2個百分點。