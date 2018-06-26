軍事情緣 緊繫了台、宏兩國外交關係

林東龍率領台商團前往宏國訪問，並致輪椅等物品，獲得當地重要媒體報導。（記者劉慶侯翻攝）

2018-06-26 23:08

〔記者劉慶侯／台北報導〕28年前的一段因緣際會，如今卻意外的牽引住台灣與宏都拉斯的緊密外交關係，其中的關鍵人物，就是現任東巨集團的董事長林東龍，和宏國經濟部長傅哲倫之間的軍友情誼。

林東龍出身自台南農家子弟，高中畢業後，毅然投身進入陸軍官校。期間，在宏國軍事預備學校以榮譽生畢業的18歲傅哲倫，獲選來台灣作軍事交換生，到我陸軍官校培訓。在長達4年的官校生活中，和同學林東龍結為莫逆之交。

傅哲倫從陸官畢業，是當時少數擁有中華民國陸軍官校第六十期畢業證書的外籍軍人，返國後自然踏上軍旅。林東龍也因家世清白，能力優越，獲遴選進入當時所謂的七海官邸，在警衛大隊擔任中尉官執勤官。

隨著時間的遷移，年近36歲的林東龍在準備晉任少校軍銜時，認為外面的世界應該更為海闊天空，選擇退役從商。褪去軍裝的他，憑藉著高明交際手腕和政商人脈，從事工程營造，諸如新竹眷村改建、劉邦友官邸改建案，及許多公共工程，都是出自於他的手筆。

與此同時，由於傅哲倫年少時在軍事預備學校就讀，和宏國現任總統葉南德茲原是同班又同寢室同學，倆人情同手足。只不過傅到台灣作軍事交換生，葉南德茲則到美國唸法律。兩人的生命此時也開始重新交匯。

葉南德茲回國後積極從政，一路拚搏到國會議長，2014年更當選總統，他隨即把傅哲倫特聘為總統特使，專責對亞太地區經貿發展工作，並在2016年，拔擢出任經濟發展部部長，相當於宏國首席閣員。

由於傅哲倫幾乎每年都會來台和昔日官校同學敘舊，還會到老同學家過年。他接任部長後，利用來台聚會機會，向老同學們探詢招商的可能，林東龍就是對象之一，雙方深入暢談經貿合作的可能空間。

結果，在2016年蔡英文當選總統時，林東龍大力建議傅哲倫應適時請宏國總統來台訪問。所以在傅的居中協調下，9月間，總統葉南德茲首肯赴台，成為當年台灣最受矚目的外交盛事。

林東龍（左二），宏都拉斯總統葉南德茲（右二）、經濟發展部部長傅哲倫（右一）、宏都拉斯總統葉南德茲夫人（左一）（記者劉慶侯翻攝）