談街友遭誤解…陳柏惟：每個議題都讓人滿意 那叫騙子

2018-06-26 23:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕基進黨高雄市議員參選人陳柏惟與民眾討論街友議題，說法卻被誤解為應該統一管理。陳柏惟除了自我檢討，往後評論時務時應先再三查證，也笑說，如果有任何政治人物，在每個議題都能讓每個人滿意，可以肯定那叫「騙子」！

太陽花學運團體之一、以高雄為總部的基進黨，這回提名5人參與下屆高雄市議員選舉，原本從事電影的陳柏惟投入三民區議員。

他今天透過臉書指出，上回高雄臨時火車站拆遷時，在現場遇到兩位年齡相當的朋友，提到街友議題；後來輾轉得知，他的回覆被誤解成街友要統一管理。

陳柏惟覺得很特別，認為關心公共政策是美事一樁，投身其中也是一種方式，但討論過程如果不夠嚴謹或是誤解，將十分可惜。

陳柏惟說，當天回到黨部後立刻上網與翻閱書籍，同時請教國外友人與政界前輩，從街友不同的生活模式到社會局服務安置等；他強調，從來沒因為他們沒票、就沒放在心上，最進步方式不是自詡為社會優勢，給他們一個人工居所凸顯他們的劣勢，而是「就地荒野化」，政府圈列一個地方放置play，這是最原始的生活方式。

當然因為不可能在市中心，尤其是火車站前這樣做，所以，他當時的回覆是「我沒有研究，但我想政府機關有主管單位」；後來才了解到，街友們移動到舊遠百或幸福川周遭，他也知道街友的不同、源自社會的不同，解決社會問題則是政府存在的目的，而且除了政府，也有許多民間單位如關懷協會、發展協會等，都長期在提供援助。

陳柏惟說，這次誤解讓他十分苦笑，也提醒自己在評論時務必再三查證，這也是基進堅持的做法。

他另外有個感想，如果有任何政治人物，在每一個議題都能讓每一個人滿意，可以肯定那叫騙子。