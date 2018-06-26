外籍人才歸化 閔傑輝等18人成為正港台灣人

2018-06-26 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕內政部今下午最新公布18名通過歸化國籍高級專業人才，是歷次審查會議最多的一次。其中包括曾入圍民國81年金鐘獎的ICRT廣播主持人、美國籍的閔傑輝（Jeffrey Mindich）也成為真正的台灣人。

據內政部下午發布新聞稿表示，此次會議審查通過18名高級專業人才，包括經濟領域3名、教育領域10名、文化藝術領域3名、其他領域2名。此次會議新增了觀光導遊、無線通訊產品開發、土木工程測量、媒體工作、文化藝術創作、英語編輯等新專業種類。

其中，美國籍的閔傑輝擔任過ICRT主持人、民視新聞台英語主播，是資深的英語傳播者，也致力於台灣文化介紹，還曾入圍金鐘獎。

另外，泰國籍陳女士具觀光專業，也擔任台灣導遊及領隊人員考試命題委員；印尼籍洪先生精通中、英及印尼語，參與多項國土規劃測量；澳大利亞籍的羅先生專精研發無線通訊產品；美國籍史先生是資深英語編輯及出版者，出版過「被出賣的台灣」。

德國籍文姓教授專精康德研究，著作被翻譯為韓文與中文；南非籍周先生是中國當代水墨畫家張復興的入室弟子，在國內多次舉辦展覽，推廣美術教育。

「國籍法」修正公布後，外籍高級專業人才申請歸化，無須喪失原有國籍。內政部指出，他們歸化國籍後，可以有參政權，也享有各種社會福利。