財團法人「買回條款」 朝野有條件達成通過共識

2018-06-26 20:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院朝野黨團今針對「財團法人法草案」進行協商，朝野在部分關鍵條文上達成共識，其中，行政院版本明訂，原先由政府捐助成立、後轉為民間的財團法人，未來經主管機關審核需要，將可透過政府捐贈補回基金差額的方式，回歸政府管理。民進黨立委何欣純說，蔣經國基金會、中技社未來都將是納管範圍，盼能透過法規機制的建立，讓公家捐助的財團法人回歸政府管理。

此次行政院提出的財團法人法草案第68條中提到，曾由政府捐贈、後期因民間捐贈提高轉為民間性質的財團法人，政府未來可以編列預算捐贈補回差額，回復為政府捐助之財團法人，遭國民黨立委批為「買回條款」。

國民黨立委賴士葆今天在協商中就提到，財團法人經過幾十年的演變，經營權由公轉私，政府就算要以市價買回，也要看這些組織的意願，若財團法人本身不願被政府買回，政府卻執意要進入，「不是變成搶親嗎？」；賴士葆更以結婚比喻此條文，強調財團法人不願「嫁」、政府卻執意要「娶」，根本是「霸王條款」。

法務部長邱太三則解釋，立法目的主要是提供各事業主管機關，檢視過去捐贈的財團法人組織，是否有達到政策目的的管道；時代力量立委徐永明也強調，此條文「還是有前提」，只有原先由政府捐助成立、後期轉為民間性質的財團法人才可能適用。

民進黨立委許智傑強調，立法沒有針對性，主要是希望檢視這些財團法人是否符合原先設立的政策方向。此修法不是針對哪個團體，政府也並非「買回」這些組織，而是透過捐助基金補足差額，強化政府在這些組織中的主導權。

最後朝野經數小時的討論，達成有條件通過的共識。明天朝野各黨將繼續針對宗教團體是否納管一事進行討論，財團法人法草案最快明日在院會完成三讀。