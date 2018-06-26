選舉到了垃圾問題又開打！ 新竹市籲竹縣：別泛政治化

垃圾處理問題又來了！新竹市環保局說，新竹市焚化廠每天協助處理新竹縣150公噸的垃圾，已盡最大處理力，呼籲新竹縣不要把垃圾問題泛政治化。（記者洪美秀攝）

2018-06-26 19:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣長邱鏡淳今天再拋竹縣垃圾處理問題，新竹市環保局表示，新竹市焚化廠每天已協助代處理竹縣150公噸、7成以上的垃圾量，而新竹市焚化廠設備老舊，加上蒸氣熱質過高，每天最多只能燒700公噸，到目前還在消化歲修期間的垃圾，呼籲新竹縣勿將垃圾問題泛政治化，對縣內的垃圾問題也應長遠規畫。

新竹市環保局，新竹市從2000年起就與新竹縣簽訂行政契約，即每天協助處理150噸垃圾，新竹市每年都依契約量全力協助，減低新竹縣垃圾無處燒的危機，歡迎新竹縣民到新竹市來參觀焚化廠，了解焚化廠每天要燒多少垃圾，以及焚化廠可能要處理的狀況。

此外，焚化廠是每年3月底到5月初進行歲修，焚化廠從啟用至今已運作近18年，設備已屬老舊，且熱質偏高，一天根本無法燒這麼多垃圾，到目前，新竹市都還在消化焚燒歲修期間的垃圾量。

環保局強調，垃圾問題不能泛政治化，也不能用情緒解決，建議竹縣府對於縣轄的垃圾問題應有長遠規劃，包括建置新竹縣掩埋場挖除計畫，其活化空間調度可避免因焚化廠歲修、停爐時垃圾堆置無法排除狀況。

此外，竹縣每天的垃圾量已達240公頓，竹縣府應加速因應處理，以垃圾多元處理方式，進行減量及分類減少垃圾進廠焚燒的量，並基於垃圾處理互惠前提，也應考量竹市的垃圾處理狀況。

而竹縣垃圾焚化後的底渣回運或再利用也應立即解決，這些並非區域平台的商討內容，而是竹縣應面對解決的問題，全國目前沒有焚化廠的縣市，如新竹縣、雲林、南投等，垃圾焚化後的底渣都需要運回15到20％，但經統計，竹縣尚有底渣6659公噸、飛灰固化物2220公噸未辦理，竹市也希望竹縣盡速辦理產物底渣及飛灰固化物回運事宜，而非將垃圾焚化後底渣處理的壓力造成竹市的負擔。

對於縣長邱鏡淳希望與市長林智堅碰面商討垃圾處理問題，新竹市府則表示，目前還未接到竹縣府相關單位的邀約，而桃竹苗區域平台是4個縣市提出希望及需要解決的問題，有關垃圾問題，包括苗栗縣、桃園縣也都在此平台內，4個縣市是採共識決，相信竹縣所提的垃圾問題，4個縣市都會充份討論的。

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